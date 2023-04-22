В Мелитополь снова пришла "бавовна" – в городе раздался взрыв

В Мелитополе в субботу раздался взрыв.

Во временно оккупированном Мелитополе в субботу утром, 22 апреля, произошла очередная "бавовна" – в городе раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города", — говорится в сообщении.

После чего в сторону района Нового Мелитополя оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Подробности о последствиях взрыва уточняются.

Напомним, российские захватчики готовятся к массовой эвакуации на юге Мелитополя.

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