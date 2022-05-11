Идея "денацификации" украинцев: откуда взялась и сколько существует

О том, откуда взялась идея "денацификации" Украины и сколько она существует – в историческом обзоре корреспондента ТСН Станислава Ясинского.

Призрачная идея денацификации украинцев совсем не нова. Об этой истории лжи и ненависти можно говорить много часов.

Об этом в среду, 11 мая, говорится в сюжете ТСН.

Так, основатель Московского царства князь Андрей Боголюбский – сын половецкой княжны и внук хана – в 1169-м сжег и ограбил Киев. Князь Андрей похитил драгоценную икону Божьей матери из Вышгорода, которую привезли на Русь из Византии, и перевез ее во Владимир – где она под новым названием стала главной иконой Русской православной церкви.

Московские цари, которые произошли от половцев и орды, украли с Киевщины не только иконы, но и историческое название Русь. Они придумали миф об историческом праве Москвы быть третьим Римом – оплотом православной веры и центром империи. Потому как история киевских князей, так и само существование в Киеве и Украине отдельного народа ставило под сомнение все амбиции Российской империи. Денацификация началась еще в 1687 — когда московские цари начали активно навязывать казацкой старшине необходимость введения на казацких землях смешанных браков — для дальнейшего объединения в единый народ.

Но самая яростная боль для царской власти – украинский язык. В 1863 году российский министр внутренних дел Петр Валуев издает цикруляр. Главная задача Валуевского циркуляра – внедрение мнения, что «украинского языка нет и быть не может!». В документе сказано: украинский язык – это испорченный поляками русский, а книги на этом непонятном языке готовят малороссийское общество к сеператистским идеям и бунтам. Циркуляр запрещает на территории империи печать и распространение книг на украинском – церковных, учебных и научных. Валуевский циркуляр и Эмский указ, изданный в дополнение первого документа царем Александром вторым в 1876 г., запретили не только книги – но и всю украинскую культуру и образование в царской России.

Но ни к какому серьезному смосковщиванию все эти попытки – не привели. Главным свидетельством этого стала – перепись населения Российской империи 1897-го года – первая и последняя, далее их проводить боялись. Если во время региональных переписей всех украинцев, белорусов – даже охристианенных евреев – записывали, как россиян, во время большой переписи они все могли честно ответить на вопрос, на каком языке общаются. И к какому этносу себя относят. И результаты – сильно поразили. Великороссов в империи насчитали – лишь немногим более 44%. Украинцами себя назвали – 18%. И это не в Украине, а в империи вообще.

В Украине согласно этой переписи, россиян проживало до нескольких десятков процентов. Остальные – в основном украинцы, общаются тоже – на украинском. А теперь – самое важное. Украинцы составили треть жителей Воронежской Губернии и более 20% всех, кто населял территорию Дона и Курщины. То есть украинцы на протяжении всей истории борьбы с ними постепенно заселяли все окружающие губернии России. Политика обрусения в империи завершилась ужасающим фиаско.

Исторический взгляд: откуда взялась идея "денатификации" Украины и сколько она существует

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