В Украине построят 20 атомных энергоблоков — "Энергоатом"

"Энергоатом" и американская компания Holtec International подписали соглашение о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами (ММР) SMR-160.

Об этом сообщил "Энергоатом".

Речь идет о сооружении к 2029 году на территории Украины до 20 ММР SMR-160. Это легководные реакторы под давлением мощностью 160 МВт, которые используют в качестве топлива низкообогащенный уран и обладают гибкостью для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

Ранее стало известно, что Кабинет министров принял решение о строительстве новых энергоблоков Хмельницкой АЭС по американской технологии.

Ориентировочным сроком завершения строительства и запуска двух энергоблоков на ХАЭС является 2030-2032 годы, хотя на сроки может повлиять ход военных действий. Один энергоблок станет около 5 млрд долларов.

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