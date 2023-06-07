Семь летних трендов на прически, о которых стоит знать в 2023 году

Летом особенно хочется выглядеть привлекательно. Если вы следите за модными тенденциями, следует обратить внимание на модные стрижки и тренды на прически 2023 года для женщин.

Согласно прогнозам Pinterest на 2023 год, женские волосы станут короче. В моде находятся милые каре и другие стрижки на среднюю и короткую длину. Хотя и длинные волосы, как у русалки, все еще не сдают свои позиции. На самом деле, сегодня нет какой-то одной тенденции, рассказывает знаменитый парикмахер и международный креативный директор ColorWow Дом Сили. Тенденции во многом зависят от капризов и личностного стиля каждого человека. Однако этим летом стоит обратить внимание на такие семь основных трендов в прическах 2023, которые будут популярны.

Короткие стрижки

Вариантов коротких стрижек бывает много. Знаменитая парикмахерша Дион Смит считает, что летом 2023 года наиболее популярны будут стрижки пикси, короткие бобы с челкой и без.

Стрижка "французский девичий боб" / Фото: Instagram

Соглашается с этим мнением и Пол Персиваль, профессиональный парикмахер и основатель Percy&Reed. Еще одним популярным вариантом все еще остается французский девичий боб, который уже давно считается классическим и вневременным. Летом 2023 года он несколько обновится, получит еще больше слоев и мягкую челку в стиле 70-х-90-х годов.

Стрижка "бикси" — модная прическа летом 2023 года / Фото: Instagram

Если вам сложно выбрать между бобом и пикси — летом 2023 года на пике популярности будет находиться стрижка бикси. Она получила лучшее из обоих вариантов прически: текстуру и форму пикси с большей длиной и волосами, обрамляющими лицо как у боба.

Длина русалки

Эстетику русалок 2023 можно встретить повсюду. Вместе с хайлайтерами и блестящими тенями для век, в модные тренды ворвались волосы необычайной длины (волнистые, заплетенные в косу, суперпрямые, гофрированные).

Длина русалки — тренд на прически 2023 года / Фото: Instagram

Природная текстура волос

Сегодня в моде натуральность и принятие себя, поэтому очень важно просто полюбить те волосы, которые подарила вам природа. Парикмахер и основатель Eleven Australia Джои Скандиццо считает, что красота заключается в том, "насколько уникальна текстура ваших волос". Очень важно подобрать именно такую прическу, которая лучше подчеркнет основные преимущества внешности и использует особенности ваших волос. Поэтому, при создании причесок летом 2023 года важно не переборщить с кремами, спреями, лаками — чем естественно будут выглядеть волосы, тем лучше.

Гладкий и утонченный = элегантный

Выразительные стили, гладкие пряди все еще остаются популярными и помогут создать особую атмосферу этим летом. Гламурный стиль на фоне беззаботного лета выглядит элегантно, изящно и очень интересно. Поэтому обратите внимание на гладкие пучки и низкие хвостики. Такие прически делаются быстро и легко, но придают образу женственности.

Гладкий пучок – модные прически лета 2023 года. / Фото: Instagram

Холодный блонд

Температура воздуха нагревается, а вот оттенок блонда постепенно охлаждается. Однако не стоит летом 2023 двигаться в сторону ледяной платины или ярко-золотистого блонда, лучше остановиться на более холодных оттенках. Следите, чтобы цвет не получился слишком пепельный.

Холодный блонд – популярный цвет лета 2023 / Фото: Instagram

Медь, поцелованная солнцем

Медный цвет волос популярен уже несколько сезонов и летом 2023 это не изменится. Однако стоит подстроить его под более мягкий оттенок, убрав оранжевые тона, утверждает стилист Том Смит. Также он предупреждает, что медные цвета чувствительны к выцветанию на солнце, поэтому при такой окраске важно добавить к своему ежедневному уходу за волосами специальные кондиционеры и маски, восстанавливающие цвет.

Объем 90-х

Тренды 90-х годов прошлого века возвращаются не только в наш гардероб. Одной из самых популярных причесок лета 2023 станут волосы, высушенные феном так, чтобы получить максимальный объем, как у знаменитых моделей того времени.

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