Пэрис Хилтон восхитила кадром с 5-месячным сыном и мужем-бизнесменом

Светская львица и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Хилтон восхитила кадром с мужем-бизнесменом и 5-месячным сыном, которого родила суррогатная мать.

Фотографиями артистка поделилась в Instagram. В частности, семья Пэрис пришла посмотреть репетицию ее первого сольного выступления. Малыш Феникс был одет в белый костюм и огромные синие наушники, которые защищали его уши от громкой музыки, а муж знаменитости Картер Реум для события выбрал повседневную одежду синего цвета.

Муж и сын Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

"Крошка Феникс смотрит, как я репетирую Stars Are Blind для моего большого шоу", — поделилась Пэрис.

Муж и сын Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

В частности, шоу светской львицы пройдет в театре Генри Фонда в Голливуде. На сцене Хилтон будет выступать в серебристом блестящем мини-платье и сапогах. Это первое выступление знаменитости, где она будет петь вживую.

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Напомним, Пэрис и Картер сыграли свадьбу в ноябре 2021 года. В конце января супруги стали родителями. Первенца паре родила суррогатная мать.

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