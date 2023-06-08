В НАТО разработали план на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС

Пока в НАТО не хотят спекулировать на теме событий вокруг ЗАЭС.

У НАТО разработан план на случай ядерной катастрофы на Запорожской АЭС в связи с полномасштабной войной в Украине.

Об этом заявила помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже в интервью ЕП.

Она отметила, что не хочет спекулировать на теме событий вокруг ЗАЭС, в частности из-за подрыва россиян Каховской ГЭС, что поставило под угрозу охлаждение ядерных реакторов.

"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление генерального секретаря Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы" – сказала она.

Браже отметила, что НАТО является оборонным блоком, который, прежде всего, занимается коллективной обороной стран-членов и их населения.

"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы", – добавила она.

Помощница генсека добавила, что Альянс "очень внимательно относится" к тому, чтобы воздержаться от спекуляций по ядерной тематике, поскольку вопрос ядерного сдерживания "вызывает определенные беспокойства в обществе".

Напомним, ранее Байба Браже заявила, что Украина является одним из важнейших партнеров НАТО и непременно станет одним из членов Альянса, этот вопрос уже решен.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года, официальных гарантий безопасности.

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