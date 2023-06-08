Члены НАТО могут отправить войска в Украину — The Guardian

Государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

Об этом экс-глава Альянса Андрес Фог Расмуссен заявил в интервью для The Guardian.

"Страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, если на саммите Альянса Украина не получит гарантий членства и гарантий на переходный период", — подчеркнул он.

Чрезвычайно важный саммит Альянса должен пройти в Вильнюсе 11 июля.

На заявление экс-главы НАТО отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я благодарю Андерса Фога Расмуссена за его позицию, как и за публичную поддержку мнения, что Украину опасно оставлять в приемной НАТО на неопределенный срок. Очень важно, чтобы наше государство получило приглашение в Альянс", — сказал он.

Ермак напомнил о Киевском договоре безопасности, в котором содержатся предложения по гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать промежуточным этапом перед вступлением в НАТО. Над договором работала Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины, в которой председательствуют глава ОП и Расмуссен.

Без Украины новую структуру европейской безопасности построить невозможно, отметил Ермак.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба после переговоров с Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не ждет, пока войска НАТО будут сражаться против российских оккупантов, а стремится получить гарантии для предотвращения войн на своей территории в будущем.