Украина не ожидает войск НАТО на поле боя: Кулеба провел переговоры со Столтенбергом

Украина не ожидает, что войска НАТО будут сражаться в войне с российским агрессором, но стремится получить гарантии для предотвращения войн на своей территории в будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в своем сообщении в Twitter.

Во время этого разговора речь шла о предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО.

“В целом для членов Альянса есть смысл сделать решительный шаг к членству Украины. Мы не желаем войск НАТО на поле боя, чтобы положить конец этой войне. Мы стремимся получить лучшие гарантии для предотвращения грядущих войн”, — отметил Дмитрий Кулеба.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украине "нужна ясность" относительно членства в НАТО, поскольку через пятнадцать лет после 2008 года реальность кардинально изменилась, и подход НАТО также должен измениться.

Во время разговора со Столтенбергом говорилось также о стабильных поставках артиллерийских боеприпасов для обеспечения эффективности контрнаступательных операций Украины.

Кроме того, как сообщил Кулеба, чтобы облегчить кризис, вызванный разрушением Россией Каховской дамбы, Столтенберг пообещал, что для оказания гуманитарной помощи будут использованы механизмы НАТО.

"В связи с этим он возглавит завтра экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО, созванное по моей просьбе", — добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, чего он ожидает от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года.

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