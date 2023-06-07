Станет одноклубником украинца: Месси сообщил, где продолжит карьеру

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе "Интер" Майами.

Об этом семикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил в комментарии MD.

"Я не возвращаюсь в "Барселону", я перехожу в "Интер" Майами. Решение подтверждено на 100%. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или еще куда-то. Правда заключается в том, что мое окончательное решение зависит от другого, а не от денег", – добавил Лионель.

Добавим, что одним из владельцев "Интера" Майами является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Также за клуб MLS выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Американский клуб уже анонсировал трансфер Месси у себя в Twitter.

Напомним, 3 июня ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны".

В футболке парижского клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и однажды стал обладателем Суперкубка страны.

В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что аргентинец получил официальное предложение от "Аль-Хиляля". Саудовский клуб заманивал Лео космической зарплатой в 400 миллионов евро в год.

Кроме того, отец Месси рассказывал, что Лео хочет вернуться в "Барселону".

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