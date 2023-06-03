ПСЖ официально объявил об уходе Месси: куда "сватают" звездного аргентинца

Французский ПСЖ сообщил, что нападающий Лионель Месси покинет клуб после завершения текущего сезона.

Парижский клуб простился с 35-летним семикратным обладателем "Золотого мяча" на своем официальном сайте.

"После двух сезонов во французской столице приключение между Лео Месси и ПСЖ завершится в конце сезона-2022/23. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который также выиграл два чемпионских титула с ПСЖ", – говорится в заявлении парижан.

Месси выступал за ПСЖ с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны". В футболке парижан он провел 74 матча во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами.

В текущем сезоне на счету Месси 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

В своем последнем поединке за парижский клуб Месси 3 июня сыграет против "Клермона". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции сезона-2022/23. Парижский гранд завоевал "золото" национального первенства в девятый раз за последние 11 лет.

Где может продолжить карьеру Лионель Месси

Пока неизвестно, где Месси продолжит карьеру. СМИ сообщали, что аргентинец получил официальное предложение от "Аль-Хиляля". Саудовский клуб заманивает Лео космической зарплатой в 400 миллионов евро в год. Это рекордная сумма в истории мирового футбола.

Если Месси примет предложение "Аль-Хиляля", то будет играть в одной лиге со своим извечным конкурентом – форвардом Криштиану Роналду, который защищает цвета "Аль-Насра". Зарплата португальца в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов долларов в год, а контракт рассчитан до лета 2025-го.

Согласно слухам, сорвать намерения саудитов подписать Месси собираются американский клуб "Интер Майами" и "Барселона", за которую Лео выступал с 2003 по 2021 год.

По информации издания L'Equipe, план состоит в том, что аргентинец перейдет в клуб МЛС, одним из владельцев которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, но первый сезон отыграет на правах аренды за каталонскую команду.

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