Покидает клуб вслед за Месси: ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса

Французский ПСЖ официально сообщил, что защитник Серхио Рамос покинет клуб по завершении текущего сезона.

Действующий контракт 37-летнего испанца с парижанами истекает 30 июня и стороны решили не продлевать соглашение.

Рамос присоединился к ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента. За это время он провел в футболке французского клуба 57 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Серхио дважды выиграл с парижанами чемпионат Франции и однажды стал победителем Суперкубка страны.

В этом сезоне Рамос провел 44 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист.

Пока неизвестно, где испанец продолжит свою карьеру. Согласно слухам, он может вернуться в свой родной клуб – "Севилью", за который выступал с 2002 по 2005 год. Также сообщалось, что у Рамоса есть предложения из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что после завершения сезона ПСЖ также покинет другой звездный футболист – аргентинский форвард Лионель Месси.

Напомним, ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции сезона-2022/23. Парижский гранд завоевал "золото" национального первенства в девятый раз за последние 11 лет.

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