Покидает клуб вслед за Месси: ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса

Испанец провел в составе парижан два сезона.
Французский ПСЖ официально сообщил, что защитник Серхио Рамос покинет клуб по завершении текущего сезона.
Действующий контракт 37-летнего испанца с парижанами истекает 30 июня и стороны решили не продлевать соглашение.
Рамос присоединился к ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента. За это время он провел в футболке французского клуба 57 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
Серхио дважды выиграл с парижанами чемпионат Франции и однажды стал победителем Суперкубка страны.
В этом сезоне Рамос провел 44 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист.
#MerciRamos pic.twitter.com/nqcTWYWp4F— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023
Пока неизвестно, где испанец продолжит свою карьеру. Согласно слухам, он может вернуться в свой родной клуб – "Севилью", за который выступал с 2002 по 2005 год. Также сообщалось, что у Рамоса есть предложения из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что после завершения сезона ПСЖ также покинет другой звездный футболист – аргентинский форвард Лионель Месси.
Напомним, ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции сезона-2022/23. Парижский гранд завоевал "золото" национального первенства в девятый раз за последние 11 лет.
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