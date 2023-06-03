В Грузии протестовали против пророссийского курса властей

Вечером 2 июня под стенами парламента Грузии несколько десятков человек протестовали против разворота власти в Российскую Федерацию, а также за сохранение демократических прав и свобод. Акцию организовало движение "Джиути".

Об этом сообщает " Новости-Грузия ".

Кроме того, участники выражали поддержку Беци Григориадису, которого суд оштрафовал на 2000 лари за попытку установить палатку у парламента из-за протестов против закона об "иноагентах".

Участники акции не предпринимали активных действий, но правоохранители пытались бороться с плакатами, с которыми пришли люди. В частности, на акции они использовали плакат "Ираклий", касавшийся премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе. Впрочем, на надписи видоизменили одну букву, что придало непристойный намек. Некоторые участники даже использовали древнюю грузинскую азбуку, чтобы не были понятны надписи на них.

Грузинское МВД вечером подтвердило задержание трех человек. Часть участников отводили от парламента и сажали в машины, но потом отпускали. В частности, отпустили адвоката Шота Тутберидзе, сидящего на лестнице парламента с плакатом.

Правозащитные организации назвали задержание за плакаты незаконным ограничением свободы слова, что противоречит и грузинскому законодательству, и международным стандартам.

Как сообщалось, 19 мая приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут", выполнивший первый прямой рейс из Москвы после четырехлетнего перерыва. Грузины в аэропорту устроили протест.

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