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В Днепре раздался мощный взрыв, объявлена воздушная тревога

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
3454
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре раздался мощный взрыв, объявлена воздушная тревога

Взрыв в Днепре (Тг-канал "Дніпро Оперативний")

По предварительным данным, оккупанты выпустили ракету.

В Днепре вечером 3 июня раздался взрыв. После этого в Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

По сообщению мониторинговых групп, предварительно это была ракета наземного базирования из ОТРК.

Местных жителей призывают не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

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Напомним, в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько Украине нужно комплексов Patriot, чтобы полностью "закрыть небо".

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Дата публикации
Просмотры
3454
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