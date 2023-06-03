"Умер после ракетной атаки": российская пропаганда "похоронила" Буданова

В разведке отреагировали на фейки о смерти Кирилла Буданова.

Российская пропаганда придумала очередной фейк. В этот раз российские паблики распространили вброс о смерти руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Умер" после ракетной атаки

Мол, глава военной разведки умер после ракетной атаки.

Роспаблики сделали перепечатку якобы из украинских медиа. Пропагандисты рассказывали, что в Украинском доме якобы уже готовят церемонию погребения. Источником такой новости "называли" сотрудников центра.

Однако невооруженным глазом видно, что эти сообщения – фейковые. Даже россияне усомнились: в комментариях пишут, что это "какой-то подвох", а телеграмм-каналы, которые распространяют эту дезинформацию, называют помойками.

В ГУР отреагировали

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии "24 Каналу" сообщилл, что с Будановым все хорошо. Он посмеялся над новыми сказками россиян и отметил, что только в обед говорил с руководителем разведки.

Напомним, ранее российская пропаганда сообщала о "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Также российские пропагандистские СМИ писали, что якобы главком ВСУ "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая".

Тогда Валерий Залужный записал короткое видеообращение. Таким образом, главнокомандующий ВСУ развеял лживые слухи, распространяемые российскими пропагандистами, что он якобы находится в недееспособном состоянии после ранения.

Жив и здоров: Залужный записал видеообращение в ответ на фейки окупантов

Отметим, что это не первый раз российские пропагандисты сообщают о якобы "гибели" украинских военачальников. В начале мая распространила в Сети фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ опровергли.

Также руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра.

Однако Командование Сил территориальной обороны опровергло заявление главаря вагнеровцев.

Впоследствии в ТРО подтвердили, что оккупанты действительно пытались убить Танцюру во время его поездки в Бахмут. К счастью, генерал Танцюра жив и невредим.

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