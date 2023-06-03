В оккупированном Мелитополе раздались взрывы

Местные жители слышали не менее пяти взрывов.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздались взрывы.

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Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

Он заявил, что местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов.

"Жители Мелитополя сообщают о более чем 5 громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города. Выясняем подробности", — сообщил городской голова.

Позже Федоров написал, что после взрывов к северу от Мелитополя начал подниматься густой дым.

Напомним, ранее сообщалось, что неподалеку от временно оккупированного Мелитополя произошел взрыв на железной дороге.

Также мы информировали, что российские оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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