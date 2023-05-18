Членство Украины в НАТО: главные ловушки и страхи Запада накануне саммита в Вильнюсе

Киев понимает, что до победы в войне с Россией Украину не примут в НАТО. Для этого нет политической воли стран-членов. С другой стороны, Запад не уверен в возможности Украины освободить все свои территории.

Официальная риторика западных партнеров, поддерживающих Украину в отпоре российской агрессии, очень четкая: двери НАТО открыты и Украину ждут в Альянсе. Но, несмотря на общий консенсус, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО, все еще существует определенная дилемма.

С одной стороны, сейчас Украина вооружена для проведения большого комплекса контрнаступательных операций, которые не будут быстрыми, как кто-то может ожидать.

С другой стороны, есть определенные сомнения. Сколько времени нужно, чтобы отвоевать все территории? На это пойдут месяцы или годы, или же на поле боя будет тупик?

Это политические опасения некоторых наших партнеров, которые заставляют их неофициально, особенно в рамках каких-то закрытых дискуссий, задавать вопрос украинской стороне, как она будет действовать, если ситуация на поле боя изменится и как это повлияет на наши стремления к НАТО. Украина же скорректировала свою официальную позицию: мы понимаем, что членства в НАТО не будет, пока Украина не победит Россию в этой войне. Еще год назад такой четкой обусловленности между победой в войне и стремлением к членству в НАТО не было, по крайней мере, в объяснениях украинской власти. Так что происходит определенная рационализация украинской официальной риторики.

Об этом, отвечая на вопросы ТСН.ua на конференции в Бухаресте "Саммит НАТО в Вильнюсе: членство Украины в Альянсе – миссия возможна", сказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

Именно поэтому, по ее словам, вступление в НАТО – это хороший аргумент для Украины удвоить усилия по освобождению наших территорий. Хотя это не устраняет сомнения некоторых столиц, особенно в Западной Европе. Некоторые из наших партнеров боятся, что они дадут Украине четкий сигнал о членстве в НАТО после деоккупации всех территорий, и если этого не произойдет в ближайшие годы, что тогда? И как тогда изменить стратегию отношений между НАТО и Украиной?

"До начала широкомасштабного вторжения России Украина пыталась протолкнуть идею членства в НАТО, даже имея оккупированный Крым и треть украинского Донбасса. С украинской точки зрения это не было препятствием, которое невозможно преодолеть. Однако, в течение предыдущих восьми лет даже членство в ЕС иногда объяснялось проблемой оккупации Россией украинских территорий. Сейчас ситуация другая. Но мы должны помнить, что политическая логика наших партнеров не обязательно изменилась на 100%, все еще есть некоторые сомнения", — отмечает Мария Золкина.

Еще один немаловажный фактор, по словам исследовательницы, – это своего рода циничный политический подход наших партнеров.

С одной стороны, нам говорят, что Украина станет членом НАТО.

Но с другой, чтобы Украина дважды подумала, имеет ли ресурсы для борьбы до самого конца. То есть до полной деоккупации, включая Крым.

"И это ловушка. Если Крым не будет деоккупирован, а Украине предложат прекратить стратегию деоккупации, лишая всех необходимых для этого военных ресурсов в решающий момент на поле боя, это будет означать, что де-факто часть украинской территории будет оставаться оккупированной Россией. И это автоматически помешает. нам стать членом НАТО, которая может сказать: у вас есть проблема, ваша территория оккупирована, и НАТО не может вас принять, потому что как только Россия организует очередное нападение, как отреагирует НАТО?Отсутствие ответа будет означать подрыв самой идеи НАТО. благоприятный момент, чтобы удвоить усилия по продвижению вступления в НАТО, нивелирование любых политических спекуляций по прекращению огня и ситуации на поле боя и фокусировке на освобождении украинских территорий", — считает Мария Золкина.

Одной из главных тем на июльском саммите НАТО в Вильнюсе станет вопрос предоставления Украине четких гарантий безопасности на период до нашего фактического членства в Альянсе. И здесь, по словам Марии Золкиной, у Украины две задачи.

Первое – не позволить никому заменить членство Украины в НАТО на так называемые гарантии безопасности для Украины.

"Когда они будут обсуждены и имплементированы, это будет фактически означать лишь формализацию уже существующего сотрудничества между Украиной и ее партнерами в виде двусторонних или многосторонних международных соглашений, ратифицированных парламентами. И это то, как они должны отличаться от заверений Будапештского меморандума", — объясняет исследовательница.

Второе - мы снова можем оказаться в ловушке, когда Украину могут оставить только в шаге от вступления в НАТО, даже если Украина полностью освободит свои территории.

"Поэтому, пока мы сейчас обсуждаем эти будущие временные гарантии безопасности, мы должны очень четко дать понять, что они должны носить временный характер, и они нужны Украине непосредственно перед вступлением в НАТО и последующим их возможным сохранением вместе с членством в НАТО как дополнительный инструмент". к военному потенциалу Украины", — заключает Мария Золкина.

Напомним, на этой же конференции в Бухаресте заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква наметил главные ожидания Украины от июльского саммита НАТО в Вильнюсе:

ответы Североатлантического союза на официальную заявку Украины относительно нашего членства;

политического решения по алгоритму, когда Украина сможет начать свою процедуру вступления в НАТО;

предоставление Украине гарантий безопасности от стран-членов НАТО по примеру Финляндии и Швеции на период до вступления в Альянс.