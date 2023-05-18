Самое дорогое жилье в Одессе: топ-5 квартир (фото)

Огромные пентхаусы на берегу моря, квартиры с высотой потолка 4,2 метра, эксклюзивная итальянская мебель и куча золота в интерьере – все это предлагают продавцы элитного жилья в Одессе. Стоимость такой недвижимости в объявлениях достигает 5 млн долларов (более 184 млн гривен).

ТСН.ua предлагает подборку топ-5 самых дорогих квартир в Одессе: как выглядит жилье и чем оно особенное.

Голые стены за 5 млн долларов

Самая дорогая квартира в Одессе, которую можно найти в Интернете, стоит около 5 млн долларов (184 млн гривен). Это пентхаус в 24-этажном ЖК на берегу моря на Французском бульваре. Будущему владельцу также придется выложить кругленькую сумму за ремонт, ведь в квартире площадью 394 квадратных метра установлены только окна, а стены голые после строительства.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: Андрей Баранов

Риэлтор, который предлагает купить жилье, говорит, что такая высокая цена, в частности, за открывающуюся из окон круговую панораму на город и море. На сайте застройщика указано, что ЖК вынесен на 70 метров в море. На его территории также есть "частный" пляж "для своих". Хотя, согласно действующему законодательству, пляжи не могут передаваться в частную собственность и являются землей общего пользования.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: Андрей Баранов

Огромная квартира в классическом стиле

Этот пентхаус почти вдвое дешевле, но намного больше по площади — 1 400 квадратных метров. Он стоит 3 млн долларов (110,6 млн гривен). Жилье расположено на 10 этаже в жилом комплексе на Гагаринском Плато. В пентхаусе выполнен ремонт в классическом стиле: повсюду лепнина, вензеля, дерево, мрамор, дорогая итальянская мебель. Из окон открывается вид на одесское побережье.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

"Идеально как аналог частного дома. Свежий ремонт выполнен из лучших материалов, итальянской мебели и топовых брендов техники в классическом стиле. Семь просторных террас, мастер спальни значительных размеров со своими санузлами и туалетами, каминный зал, кухня-гостиная более 200 м². Две бани с комнатой для отдыха. Также есть зона для обслуживающего персонала", — говорится в объявлении.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

Пентхаус в центре Одессы

За 2,5 млн долларов (92,2 млн гривен) продается пентхаус в центре Одессы. Его общая площадь – 1000 квадратных метров. Двухэтажная квартира состоит из четырех спален с отдельными санузлами и туалетами, кухни-столовой, бильярдной, домашнего кинотеатра. На втором этаже расположен спортзал и зона отдыха с сауной, хамамом и солярием. На крыше – зона отдыха с бассейном, терраса с барной стойкой.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

В объявлении не указано, в каком стиле выполнен ремонт в квартире. Мрамор, витражи, яркие велюровые диваны, хрустальные люстры, колонны, деревянные элементы, минималистичная сантехника – все смешалось в одном доме.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: dim.ria

Для любителей золота

"Квартира выполнена в самом дорогом дворцовом стиле и полностью оснащена эксклюзивной мебелью и техникой. Просьба с неадекватными предложениями не обращаться!" — говорится в этом объявлении. За 2 тысячи долларов (73,3 млн гривен) предлагается пентхаус площадью 356 квадратных метров. Все комнаты в нем отделаны золотой лепниной и другими элементами интерьера золотого цвета.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Продавец пишет, что в доме есть четыре спальни и санузлы, бильярдная, гардеробная, высокие потолки. Жилой комплекс расположен на Французском бульваре в Приморском районе.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Квартира с потолком 4,2 метра

За 1,9 млн долларов (более 70 млн гривен) в Одессе продают четырехкомнатную квартиру на пятом этаже с видом на парк Шевченко и недалеко от моря. Ее общая площадь – 256 квадратных метров, а высота потолка – 4,2 метра. В квартире есть три отдельные спальни, кухня-гостиная, кабинет, три санузла и две гардеробные. Также установлена дорогая мебель и техника. Продавец в объявлении пишет, что пол в помещении выполнен из дуба, белого и черного мрамора.

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Самые дорогие квартиры в Одессе/Фото: olx.ua

Итак, среди самых дорогих квартир в Одессе предлагают жилье площадью от 256 до 1400 квадратных метров. Они расположены в разных районах города, но преимущественно рядом с морем или с видом на побережье. Приобрести можно как квартиру под ремонт, так и готовую, укомплектованную мебелью и техникой. Есть варианты для всех: любителей минимализма, классического стиля, а также роскоши и золота.

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