Не смертельно: руководитель BYPOL прокомментировал вероятность отравления Лукашенко

Александр Азаров рассказал, что среди белорусских силовиков начались разговоры, что Лукашенко скончался. Поэтому диктатора срочно показал публике.
Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же появился на публике после шестидневного отсутствия, в Сети не утихают разговоры об ухудшении его состояния здоровья.
Александр Азаров – руководитель белорусского оппозиционного проекта ByPol, созданного по инициативе бывших белорусских правоохранителей – рассказал, что известно о состоянии здоровья диктатора. Об этом передает "24 канал".
"Была информация, что среди силовиков ходят разговоры, что Лукашенко умер. Я думаю, они дошли до Лукашенко. И его решили показать", – отметил Азаров.
По его мнению, болезнь белорусского диктатора вряд ли смертельна.
"Я не вижу, чтобы его состояние здоровья было настолько плачевным. Действительно, у него была перемотанная рука. На параде в Москве правая, а сейчас – левая. Скорее всего, ему ставят капельницы. Он говорит хриплым голосом, тяжело говорит. И ходить тяжело", – говорит оппозиционер.
Александр Азаров не исключает, что болезнь Лукашенко связана с инфекциями дыхательных путей, возможно грипп с осложнениями. Но это не значит, что диктатор скоро умрет.
Лукашенко у власти выгоден Путину
"Путину выгодно, чтобы был предсказуем Лукашенко, которого он знает во власти Беларуси. Если придет другой человек, непонятно, как он будет вести себя", – отмечает руководитель ByPol. Поэтому он не верит в версию, что Путина отравили в Москве и добавляет, что в ближайшее время диктатора никто не будет травить.
Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск и скрылся на 6 дней.
После этого в Сети стали распространяться слухи о резком ухудшении состояния здоровья Лукашенко.
Британское издание The Mirror даже сообщало, что диктатора могли отравить 9 мая в Москве.
Белорусская оппозиционная журналистка, главная редактор белорусского сайта "Хартия'97" Наталья Радина не согласилась с этим тезисом. Она считает, что смерть Лукашенко лишь дестабилизирует ситуацию в Беларуси, а потому невыгодна Путину.
Экс-спичрайтер Путиина Аббас Галлямов назвал 3 причины болезни Лукашенко. По мнению политолога, Лукашенко могли действительно отравить; или он просто симулирует болезнь, чтобы не нападать на Украину; или дикатор действительно заболел, и в этом нет никакой политики.