Не смертельно: руководитель BYPOL прокомментировал вероятность отравления Лукашенко

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же появился на публике после шестидневного отсутствия, в Сети не утихают разговоры об ухудшении его состояния здоровья.

Александр Азаров – руководитель белорусского оппозиционного проекта ByPol, созданного по инициативе бывших белорусских правоохранителей – рассказал, что известно о состоянии здоровья диктатора. Об этом передает "24 канал".

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"Была информация, что среди силовиков ходят разговоры, что Лукашенко умер. Я думаю, они дошли до Лукашенко. И его решили показать", – отметил Азаров.

По его мнению, болезнь белорусского диктатора вряд ли смертельна.

"Я не вижу, чтобы его состояние здоровья было настолько плачевным. Действительно, у него была перемотанная рука. На параде в Москве правая, а сейчас – левая. Скорее всего, ему ставят капельницы. Он говорит хриплым голосом, тяжело говорит. И ходить тяжело", – говорит оппозиционер.

Александр Азаров не исключает, что болезнь Лукашенко связана с инфекциями дыхательных путей, возможно грипп с осложнениями. Но это не значит, что диктатор скоро умрет.

Лукашенко у власти выгоден Путину

"Путину выгодно, чтобы был предсказуем Лукашенко, которого он знает во власти Беларуси. Если придет другой человек, непонятно, как он будет вести себя", – отмечает руководитель ByPol. Поэтому он не верит в версию, что Путина отравили в Москве и добавляет, что в ближайшее время диктатора никто не будет травить.

Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск и скрылся на 6 дней.

После этого в Сети стали распространяться слухи о резком ухудшении состояния здоровья Лукашенко.

Британское издание The Mirror даже сообщало, что диктатора могли отравить 9 мая в Москве.

Белорусская оппозиционная журналистка, главная редактор белорусского сайта "Хартия'97" Наталья Радина не согласилась с этим тезисом. Она считает, что смерть Лукашенко лишь дестабилизирует ситуацию в Беларуси, а потому невыгодна Путину.

Экс-спичрайтер Путиина Аббас Галлямов назвал 3 причины болезни Лукашенко. По мнению политолога, Лукашенко могли действительно отравить; или он просто симулирует болезнь, чтобы не нападать на Украину; или дикатор действительно заболел, и в этом нет никакой политики.