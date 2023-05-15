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Заболевание Лукашенко: у диктатора серьезные проблемы с сердцем

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
675
Время на прочтение
1 мин
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Заболевание Лукашенко: у диктатора серьезные проблемы с сердцем

У Лукашенко проблемы с сердцем / Фото: rbc.ru

У Лукашенко может быть инфекционно-аллергический миокардит.

Белорусский Председатель Народного антикризисного управления Павел Латушко раскрыл информацию о состоянии здоровья диктатора Лукашенко.

Об этом пишет издание "Наша Ніва".

По словам Латушко, по данным источников, у главы белорусского государства может быть инфекционно-аллергический миокардит — заболевание сердечной мышцы, вызываемое разными инфекциями, такими как грипп.

Последнее появление Лукашенко на публике было зафиксировано 9 мая, когда он выглядел болезненным и впервые за долгое время не выступал на торжествах в Минске. С этого времени глава белорусского государства не появлялся на официальных мероприятиях.

Сегодня же в Госдуме подтвердили информацию о проблемах со здоровьем Лукашенко. Пока неизвестно, как будет развиваться здоровье главы белорусского государства и как это отразится на политической ситуации в стране.

Напомним, что в Польше военные ищут прилетевший со стороны Беларуси воздушный шар.

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Дата публикации
Просмотры
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