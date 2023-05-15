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В Чехии собрали $2,3 миллиона на РСЗО для Украины

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Чехии собрали $2,3 миллиона на РСЗО для Украины

1 февраля проект "Подарок для путина" в Чехии сообщил о передаче Украине двух бронированных автомобилей / Фото: соцмережі

Только за два с половиной месяца взносы внесли 19 165 человек и компаний

Проект "Подарок для путина" в Чехии сообщил о завершении сбора 2,3 миллиона долларов на закупку для Украины системы RM-70 и ракет к ней.

Об этом сообщается в аккаунте проекта в Twitter.

"Нам удалось собрать 2 300 000 долларов США на закупку для Украины чешской реактивной системы залпового огня RM-70 и 364 ракет к ней. Только за два с половиной месяца взносы внесли 19 165 человек и компаний", – говорится в сообщении.

Ожидается, что ракетная установка будет поставлена в Украину в течение нескольких недель.

"Подарок для путина" также анонсировали начало следующего сбора на закупку 10 тонн взрывчатки для украинского спецподразделения "Корд".

В Чехии собрали $2,3 миллиона на РСЗО для Украины/Фото: Dárek pro Putina / ©
В Чехии собрали $2,3 миллиона на РСЗО для Украины/Фото: Dárek pro Putina

Как сообщалось, 1 февраля проект "Подарок для путина" в Чехии сообщил о передаче Украине двух бронированных автомобилей, которые будут использоваться для эвакуации раненых в боях украинских солдат.

Напомним, президент Чехии заявил, что его стране целесообразно будет рассмотреть передачу ВСУ боевые самолеты L-159.

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Дата публикации
Просмотры
256
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