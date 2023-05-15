Песков выступил с угрозами из-за передачи Украине беспилотников дальнего радиуса действия

Офис британского премьер-министра Риши Сунака сообщил, что Украина получит сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков снова пригрозил Украине после обнародования этой информации.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Дмитрий Песков заявил, что анонсированные Британией новые поставки вооружений Украине "безусловно, ведут к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям".

"Для Украины эту историю делают гораздо сложнее", – прокомментировал Песков.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получила ракеты Storm Shadow большой дальности.

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