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Песков выступил с угрозами из-за передачи Украине беспилотников дальнего радиуса действия

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1430
Время на прочтение
1 мин
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Песков выступил с угрозами из-за передачи Украине беспилотников дальнего радиуса действия

Песков пригрозил Украине из-за передачи беспилотников дальнего радиуса действия. / Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины получат сотни боевых беспилотников от Великобритании.

Офис британского премьер-министра Риши Сунака сообщил, что Украина получит сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков снова пригрозил Украине после обнародования этой информации.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Дмитрий Песков заявил, что анонсированные Британией новые поставки вооружений Украине "безусловно, ведут к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям".

"Для Украины эту историю делают гораздо сложнее", – прокомментировал Песков.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получила ракеты Storm Shadow большой дальности.

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Дата публикации
Просмотры
1430
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