Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 2 обстрела по Корюковскому району, из САУ и минометов. В окрестностях приграничного села Елино (Сновская громада) повреждены несколько домов и трансформатор. Без жертв.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской и Белопольской громад.

Белопольская громада: враг бил из минометов – 32 взрыва. Также зафиксирован обстрел из гранатометов – 59 взрывов.

Юнакиевская громада: был артиллерийский обстрел (10 взрывов) и обстрел из миномета – 8 взрывов. Обошлось без потерь.

Сегодня утром зафиксирован 1 минометный обстрел (7 взрывов) Белопольской громады.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Запорожская область: 84 удара враг нанес по приближенным к линии фронту городам и селам области: 77 — из артиллерии, 3 — из авиации, 3 — из РСЗО и один из БПЛА. Под обстрелами находились 19 населенных пунктов: Гуляйполе, Новояковловка, Приморское, Малиновка, Полтавка, Каменское, Степное и другие.

В Новояковловке во время артобстрела пострадала 48-летняя женщина. В ее дом попал снаряд.

Во время массированного удара по с. Приморское пострадали 6 человек, в том числе 7-летняя девочка. 24-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице. В тяжелом состоянии 30-летний мужчина. Трое, в том числе ребенок, получили травмы средней тяжести.

Ночью ударили в центр Орехова. Без жертв. В настоящее время зафиксировано 26 разрушений объектов гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: вчера днем враг снова нанес удары по Никопольскому району. Оккупанты дважды обстреляли Марганецкую громаду. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Мужчина и женщина 1985 г.р. госпитализированы в больницу. Им оказали всю необходимую помощь, состояние пострадавших стабильное.

Также из-за вражеских атак были повреждены 7 частных жилых домов, хозяйственная постройка, легковой автомобиль, 2 линии электропередачи.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александровка и Старица.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка и Табаевка.

Вчера днем враг из артиллерии обстрелял с. Старица Чугуевского района. Погибли 2 гражданских человека — 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

В результате обстрела с. Подолы Купянского района повреждены два частных домовладения, произошел пожар.

Луганщина: за сутки противник совершил 97 обстрелов (396 снарядов), минометных — 33 РСЗО — 7 артиллерийских — 34 танковых -13 БПЛА — 6 авиационных — 5.

Из артиллерии и минометов россияне вчера обстреляли Стельмаховку, Макеевку и Белогоровку.

Еще один авиаудар зафиксирован в районе Дибровы.

В "ЛНР" в очередной раз отключили услугу мобильного интернета. Поводом стала "бавовна" в Луганске и на окраинах.

Донецкая область: враг совершил 19 обстрелов, обстреляно 13 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Малотарановка, пгт Северное, с.Времовка, с. Дружба, с. Карловка, с.Уманское.

Повреждены 58 жилых домов (из них 12 – многоквартирных), 2 здания ПАО "Донбассэнерго", 2 гражданских автомобиля, 2 газопровода, газораспределительный пункт, школа.

В Донецкой области за сутки 7 раненых.

Николаевщина: ночью был обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской громады. Пострадавших нет.

Баштанский район: вчера обстрелам подверглась Снегиревская громада. Попадание зафиксировано в окрестностях населенного пункта. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки противник совершил 86 обстрелов (381 снаряд): артиллерийских – 42, минометных – 22, танковых – 6, БПЛА – 15, авиационных – 1. Из них по г. Херсон противник совершил 4 обстрела (9 снарядов): артиллерийских – 1, минометных – 3.

В Херсонской области взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Взорвался недетонированный снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68.

Оккупанты из артиллерии атаковали жилой дом в селе Республиканец Миловской территориальной громады. Из-за обстрела 64-летний мужчина, находившийся на собственном огороде, получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сегодня утром в 04.30 в Херсоне в результате попадания двух вражеских БПЛА произошло частичное разрушение трех здания КВНЗ "Херсонской академии непрерывного образования" с последующим возгоранием. Предварительно – без пострадавших.

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