"Убийцы бункеров": эксперт объяснил, почему россияне так сильно боятся ракет Storm Shadow

Враг не зря боится появления на вооружении в ВСУ британских дальнобойных ракет Storm Shadow. У них большая дальность поражения, мощная боевая часть и эти ракеты очень тяжело перехватываются русскими типами ПВО.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, хотя Украина и делала акцент на ATACMS, однако долго ожидала ракеты дальнего радиуса действия: “Эти ракеты относятся к большому радиусу действия крылатых ракет, которых мы так долго ждали, хотя в первую очередь делали акцент на баллистических ATACMS. Но при этом Storm Shadow ничем не хуже, а в некоторых моментах даже лучше, чем ATACMS. Недаром у российских окупантов на сегодняшний день есть серьезные опасения относительно применения этих ракет”.

Военный обозреватель отметил, что у ракет данного типа достаточно мощная боевая часть: “Главное преимущество Storm Shadow, это даже не дальность поражения – в зависимости от модификации от 300 км до более 500 км. Но мне кажется, что мы будем получать модификацию с дальностью поражения 300 км. Это экспортная версия. Кроме этого, у них достаточно мощная боевая часть – 450 кг проникающего бронебойного типа. То есть они уничтожают укрепленные объекты, им вполне подвластно уничтожение опорных и командных пунктов, объектов, защищенных дополнительно от ударов обычными типами вооружений”.

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Storm Shadow очень тяжело перехватывается российскими типами ПВО, что связано с возможностью полета на сверхнизких высотах и это главное опасение врага, считает Александр Коваленко. Почему у оккупантов паника? Эти ракеты очень тяжело перехватываются русскими типами ПВО. В первую очередь, это связано с тем, что ракеты имеют возможность полета на сверхнизких высотах — от 30 м, а дополнительные системы позволяют им высокоэффективно огибать рельеф», — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что возможность сбивания таких ракет действительно уникальный случай: “У российских средств ПВО, в частности условно современных таких как С-400, возможность обнаружения и уничтожения летящих на сверхнизких высотах объектов начинается с планки 40 м. То есть эта ракета фактически находится в недостижимости, и если говорить о вероятности сбивания таких ракет – это может быть какой-то уникальный случай, для этого действительно нужно сильно постараться”.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил 11 мая, что его государство безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow большой дальности, "предназначенные только для высокоточных ударов".

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