Российский политик устроил очередную истерику после предупреждений украинского лидера — "те, кто там в Кремле, закончат плохо".

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому смерть немецкого фюрера Адольфа Гитлера, при этом допустив ошибку в причине смерти последнего.

Свое истерическое заявление российский политик опубликовал в Сети 12 мая.

К своим традиционным уже агрессивным угрозам Медведев прибег после слов Зеленского о смерти "тех, кто там в Кремле".

Что заявил Зеленский

Накануне украинский президент заявил в интервью журналистам: "Те, кто там в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы скорее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат".

Что заявил Медведев

Заместитель председателя российского Совбеза нафантазировал, что Зеленский якобы умрет, "наглотавшись собачьего яда", как Гитлер. Несмотря на то, что немецкий фюрер на самом деле застрелился.

"Животное в зеленом пожелало смерти всем в Кремле. Причем от своих рук. Кто как умрет, нам неизвестно, ведь пути Господни неисповедимы. Но наркоман в Киеве имеет шанс погибнуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", – устроил истерику в сети Медведев.

Как на самом деле умер Гитлер

Согласно исторической справке, Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года с помощью выстрела из пистолета в висок. А отравила себя его жена Ева Браун, использовав для этого цианид.

Заметим, что это далеко не первый приступ Медведева с его фантазиями о смерти Зеленского. Так, в начале мая после якобы атаки дронами по Кремлю российский политик заявил о необходимости "физического устранения Зеленского и его клики".

Сам президент Украины сказал, что заявления Медведева – неинтересная для него тема. Вместо этого Зеленский посоветовал россиянам подумать над изменением политического режима в их собственном государстве и над завершением войны.

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