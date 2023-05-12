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Леся Никитюк рассекретила, чем питается, чтобы быть стройной

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
348
Время на прочтение
1 мин
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Леся Никитюк рассекретила, чем питается, чтобы быть стройной

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая отметила, что не есть, чтобы похудеть – плохая идея.

Фигуре украинской телеведущей Леси Никитюк завидуют многие поклонницы.

Что не удивительно, знаменитость следит за своим питанием и является частой посетительницей спортивного зала. Благодаря чему выглядит сногсшибательно. С поклонниками в Instagram звезда разговорилась о том, чем она питается, чтобы поддерживать свою форму.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

По словам Никитюк, мнение о том, что если вы не будете есть, то похудеете, является обманчивой. По словам Леси, это наоборот может сыграть с вами злую шутку:

"Немного расскажу вам о своем рационе. Его нет. Кушаю много – крупа, рыба, птица, салат обязательно! 2-3 раза в день. Свинину, телятину, баранину не ем уже восемь лет. Хлеб на праздники. Тренировки через день. Не будете есть – не похудеете, более того, — еще и наберете и косы выпадут. Такие вот советы", — отметила Никитюк.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк похвасталась своими длинными ногами в мини-платье. Ведущая прошлась по улицам Киева в теплую погоду.

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Дата публикации
Просмотры
348
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