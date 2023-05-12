В Минобороны Беларуси заявили, что приставят к госгранице танки

В Минобороны Беларуси заявили, что некоторые танковые взводы их армии якобы "усиливают госграницу".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ в Telegram.

"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению Государственной границы Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Правда, в Беларуси не объяснили, что грозит белорусской границе.

Кроме того, во время комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил РБ военнослужащие танкового подразделения "организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники".

Во время действия танковые экипажи выполнили контрольные стрельбы с вооружения танка Т-72Б, а военнослужащие подразделения обеспечения отстрелялись из автоматов АКС-74.

Активность Беларуси вблизи Украинской границы

В начале мая Беларусь снова провела ротацию войск на границе с Украиной. Там они якобы выполняют задачи "по усилению охраны государственной границы". В прошлый раз это произошло в феврале 2023 года.

Впоследствии в Беларуси началось учебное собрание для военнообязанных. Мероприятия будут связаны с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны.

Впрочем, без провокаций не обошлось. В Министерстве обороны Беларуси заявили о "попытке нападения" на военных, охраняющих госграницу. Якобы это совершил водитель грузовика с применением взрывчатки.

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