Беларусь провела очередную ротацию войск на границе с Украиной

Беларусь снова провела ротацию войск на границе с Украиной. В прошлый раз это произошло в феврале 2023 года.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что 103 воздушно-десантная бригада Беларуси расположена у границы Украины. В частности, указано, что они выполняют задачи "по усилению охраны государственной границы". Ротация, вероятно, производилась с 28 апреля по 3 мая.

Мониторинговая группа установила хронологию перемещений:

28 апреля в Новобелицком районе Гомеля был замечен эшелон с техникой. Эшелон двигался в южном направлении.

3 мая на станции Зябровка (Гомельский район) фиксировалось формирование эшелона с техникой. Всего на станции было отмечено более 20 БТР-70МБ1/80.

4 мая на станции Орша-Восточная замечен эшелон с техникой. В составе: 5 пассажирских вагонов ( около 270 человек ), более 20 БТР-70МБ1/80, грузовые автомобили. На технике были отличительные знаки в виде красного квадрата.

), более 20 БТР-70МБ1/80, грузовые автомобили. На технике были отличительные знаки в виде красного квадрата. 5 мая в Витебске была замечена колонна военной техники в составе: около 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) и 2 бензовоза.

5 мая на станции Витебск проходила разгрузка эшелона с военной техникой. Среди техники отмечены грузовые автомобили МАЗ и ЗИЛ-131. Машины находились без регистрационных номеров.

"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация", — говорится в сообщении.

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Напомним, белорусские пограничники начали проверять документы у въезжающих с территории Российской Федерации.

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