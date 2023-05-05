Белорусы начали проверять документы на границе с Россией

Белорусские пограничники начали проверять документы у въезжающих с территории Российской Федерации.

О введении неожиданного пограничного контроля сообщает независимое белорусское издание Zerkalo.

О первых установленных контрольных пунктах на границе с РФ начали поступать сообщения от очевидцев вечером в четверг, 4 мая. В частности, несколько вагончиков для пограничников, четыре шлагбаума и заградительную ленту с шипами заметили на трассе М1 возле российской границы.

"Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь будет проводиться проверка документов", — ответили изданию в Гомельской пограничной группе, добавив, что эти меры — временные.

Позже на горячей линии Госпогранкомитета подтвердили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России, объяснив, что он проходит "в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией".

“На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд", – сообщили в пограничном ведомстве Беларуси.

Местные Telegram-канали сообщают, что на границе уже появились очереди.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать, даже Украина или Польша.

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