Вблизи дворца Лукашенко в Минске горит здание

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В понедельник, 1 мая, в здании, принадлежащем провластному белорусскому бизнесмену Сергею Тетерину, возник пожар. Это помещение расположено напротив дворца Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Мотолько Помощи со ссылкой на МСЖД Беларуси.

Фото пожара опубликовали в Сети, где видно, что над домом многофункционального комплекса виден черный дым. По словам очевидцев, к зданию подъехало несколько спасателей.

Как пишут белорусские СМИ, это здание находится в собственности компании "БелГлобалГарант", соучредителем которой является провластный бизнесмен Сергей Тетерин.

Что стало причиной возгорания и в какой части здания возник пожар – неизвестно.

Напомним, государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что число людей в силовых структурах составляет 1,5 миллиона человек.

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