Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать, даже Украина или Польша.

Об этом он заявил во время общения с жителями Гомельской области, передает издание " Наша Ніва ".

Он заявил, что Брестская и Гомельская области Беларуси, граничащие с Украиной, являются прифронтовыми.

Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была сильнее. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше чем вы не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-нибудь на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно", — сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что на Белоруссию никто нападать не собирается, в том числе украинцы.

"Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются. Может, и не собираются. Но нам нужно быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно как можно больше", — добавил Лукшаенко.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Беларуси опасаются вступления государства в войну РФ против Украины, в то же время тамошняя оппозиция в таком случае прогнозирует новую вспышку протестов и подъем партизанского движения.

Кроме того, мы ранее информировали, что военные учения на белорусских полигонах, непрерывно продолжающиеся с 29 апреля 2022 года, продлили до 1 мая. Общее количество продлений составило 52 недели.

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