Белорусская армия уже год проводит непрерывные "учения"

Подразделения вооруженных сил Беларуси будут тренироваться на полигонах по меньшей мере до 1 мая.

Военные учения на белорусских полигонах, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года, продлили до 1 мая. Общее количество продлений составило 52 недели.

Об этом сообщает в Telegram-канале мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.

Согласно графику проведения учений, 22-23 апреля стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский". В начале следующей недели 24 и 25 апреля станут выходными для полигона "Брестский".

С 24 апреля учения будут проходить на следующих полигонах:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 29.04;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.05;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 29.04;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 30.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 28.04;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 01.05;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 30.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.04.

График военных учений на белорусских полигонах от 24 апреля 2023 года / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, на фоне постоянных военных учений Беларусь начала переводить армию на "военное время".

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