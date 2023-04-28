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Возле Запорожской АЭС взорвалась мина — глава МАГАТЭ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Возле Запорожской АЭС взорвалась мина — глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу. / Фото: Associated Press

Ужесточение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования вопроса о защите станции, отметил Гросси.

Рядом с Запорожской атомной электростанцией на этой неделе взорвалась мина.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает пресс-служба агентства.

"Возле станции взорвалась одна мина", — заявил он.

По словам Гросси, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствовавшие на ЗАЭС, также были вынуждены спрятаться после предупреждения о ракетной атаке. В то же время вдали звучали звуки обстрела, поскольку в регионе продолжаются военные действия.

"Ужесточение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования вопроса о защите станции", — заявил Гросси.

Рафаэль Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу. От идеи демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС МАГАТЭ отказались из-за "трудностей с реализацией этого процесса".

Напомним, оккупационные войска начали минировать не только береговую линию и территорию, но и другие участки вблизи Энергодара. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, враг боится контрнаступления ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1078
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