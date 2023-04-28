"Мы готовимся": Зеленский — о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Президент подчеркнул, что в помощи для Украины не может быть никаких табу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовятся к предстоящему контрнаступлению, и подчеркнул, что он будет.

Во время пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павлом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский заявил, что "в помощи для Украины не может быть никаких табу".

"В частности, это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей не буду озвучивать", — добавил он.

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Также, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подчеркнул, что "контрнаступление будет".

Отметим, 28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Ранее в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

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