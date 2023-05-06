Думала, что камень: девочка случайно нашла кинжал каменного века

В Норвегии 8-летняя девочка находилась на школьном дворе, заметив небольшой камень, который оказался древним артефактом в возрасте около 3700 лет.

Об этом пишет YahooNews.

Школьница нашла камень среди крупных валунов в своей школе в Вестланде, говорится в пресс-релизе муниципалитета округа Вестланд. Она показала свою находку учителям, понявшим, что это не просто обычный камень.

Преподаватели обратились в местные археологические организации, чтобы те рассмотрели находку девочки внимательнее.

Археолог Луиз Бьерре Петерсен идентифицировал предмет как кинжал каменного века в возрасте около 3700 лет. Мужчина назвал его уникальной и очень редкой находкой.

Ранее стало известно, что невероятную находку обнаружили киевские археологи. Прямо у собора святой Софии в Киеве, ученые наткнулись на украшение из желтого металла и эмали. Золотой ли это предмет, официально еще должна подтвердить экспертиза, но знатоки старины уже теперь убеждены, что нашли именно золотое украшение, ведь другой металл не сохранил бы такой вид почти за тысячу лет.

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