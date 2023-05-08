Путин восхищается Геббельсом и копирует Гитлера: придержтися ли всей параллели

Путин усвоил и усовершенствовал технологию геббельсовской пропаганды, также подкупает предателей, угрожает неизвестным оружием и имеет кучу двойников, то решится ли закончить жизнь, как его кумир.

Приход к власти, репрессия и пропаганда, уничтожение народов и загадочные обстоятельства жизни. Исторические параллели – четкие и красноречивые, начиная от фигуры диктатора и заканчивая началом войны: аннексия Судетов в 30-х прошлого века. Аннексия Крыма россиянами в 2014-м. Реакция мира: попытка умиротворить агрессора и осознание того, что его может остановить единственное – это победа на поле боя, говорится в ТСН.

На последнем прижизненном видео немецкого диктатора Адольфа Гитлера он выглядит скверно, левая рука сильно дрожит. Через несколько дней после этой съемки он в бункере покончит с собой, а его государство подпишет акт капитуляции и проиграет Вторую мировую войну.

В апреле этого года в оккупированном Геническе снято другое видео, где мужчину, в мировых СМИ, называют «человеком похожим на Владимира Путина». На кадрах у него странные движения рук – левая рука очевидно не слушается своего хозяина.

Адольф Гитлер ее прятал за спиной, Путина же намеренно снимают только по правую сторону, так чтобы больная рука не попадала в объектив камеры. Гитлеру – приписывают болезнь Паркинсона, Путину – сразу несколько недугов.

Действия этих диктаторов часто сравнивают – внутренняя и внешняя политика, пропаганда и символы.

ПРИХОД К ВЛАСТИ

Россия, 1999 год, Борис Ельцин передает власть премьер-министру Владимиру Путину. Бывшему КГБшнику с оперативной кличкой "Моль", потому что бледный, маленький, злодейский.

Германия, 1932 год, 86-летний маршал Пауль фон Гинденбург назначает канцлером Адольфа Гитлера. Выбор, который тоже многих удивил. “Когда Гинденбургу представили Гитлера, то он сказал, “ну разве что он подходит быть почтмейстером, облизывать марки”, — рассказывают историки.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА И ПРОПАГАНДА

Вскоре Гинденбург умер, Гитлер присоединяет к должности канцлера и пост президента и его начинают называть фюрер. Он убирает всех политических конкурентов и сворачивает свободу печати.

Массовые мероприятия по демонстрации силы. Отовсюду немцам в уши вливают расовые теории и рассказывают об исключительности арийцев. За пропаганду отвечает целый министр Йозеф Геббельс. “Он был талантливым человеком. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят”, — говорил о Геббельсе Путин.

За пропаганду у Гитлера отвечает целый министр Йозеф Геббельс. / Фото: tainy.net

Путин усвоил и усовершенствовал технологию геббельсовской пропаганды. Современная Россия мало чем отличается от гитлеровской Германии: физически уничтожена оппозиция, контролируемые СМИ и силовые структуры с неограниченными полномочиями. Так называемые «скрепы» – религия, язык, дополнительная хромосома и бессмертный полк. Не забыли и о «юн-армии» – это такой гитлерюгинд по-путински.

А еще, россияне украли у нацистов символику: "V", которой они обозначают свою технику под Киевом, носили на шевронах члены СС. А печально известный знак «Z» у немцев назывался "Вольфзангель" – "волчий крючок". В разное время считался символом жестокой и неограниченной тирании. “Основные параллели между нацистской Германией и сегодняшней Россией заключаются в культивировании исключительности. Культивирование превосходства. В культивировании территориальных захватов лозунгами или либенсраум — то есть жизненное пространство и так называемый "русский мир" в другом", — добавляют историки.

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Кстати, Гитлер тоже был главным мачо третьего рейха. Правда, на коне с голым торсом он не скакал и не пугал стерхов, но его семьям оплодотворяли сотни немок. У него была любовница – модель Ева Браун, с которой он обручился за сутки до самоубийства. Путин тоже официально холостяк, но ему приписывают романы со многими женщинами. Среди его пассий – гимнастка Алина Кабаева.

ГЕОПОЛИТИКА: АНШЛЮЗ И АНАКСИЯ

Был у Гитлера и свой Лукашенко. Итальянский диктатор Бенито Муссолини поддерживал его. На аншлюз Австрии фюрер решился после разговора с Дуче.

Распад Советского союза Путин сразу называет величайшей трагедией двадцатого века. Впоследствии озвучивают и территориальные претензии к соседям, в частности, к Украине, Грузии и Казахстану. "Помним саммит в Бухаресте 2008 года и лидеры запада ужаснулись, когда он сказал, что Украины не существует, что это единственное российское пространство", — напоминает историк Олег Машевский.

Уничтожена независимость Ичкерии, нападение и аннексия территорий Грузии – все это запад проигнориров. В начале 2014 года Путин нападает на Украину без объявления войны.

Так же как Гитлер в Австрии, Путин годами скупал предателей. Так же, как Гитлер в Австрии, Путин кичился, что операция прошла, якобы, без единого выстрела. Деньги у изменников вливали по всей Украине, но захватить путинским войскам удалось лишь часть Донбасса. Необъявленная война длится десятый год. “Сейчас можно параллели провести, что Британия держала в 40-м году фактически одна, при поддержке США, Британия получила ленд-лиз тяжелое оружие, а дальше и антигитлеровскую коалицию. Как раз на наших глазах то же происходит и сейчас”, — добавляет историк.

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За несколько недель до поражения в войне Гитлер обратился к немецкому народу и пообещал скорую победу благодаря супероружию, якобы созданному Германией. Затем он спустился в бункер и сказал генералам, что были рядом… «Если мы погибнем, то заберем весь мир. У Путина тоже были такие мысли, они пусть в ад, а мы соответственно в рай», – напоминают историки.

ДВОЙНИКИ И СМЕРТЬ

Есть несколько версий смерти немецкого диктатора – фюрер и его жена Ева Браун проглотили цианид, Гитлер для подстраховки выстрелил себе в висок. Их тела в саду рейхсканцелярии сожгут, а потом узнают по остаткам зубных протезов. Но есть еще одна конспирологическая версия, что в саду были двойники.

Сколько двойников у кремлевского диктатора пока тайна, но дискуссия продолжается со середины двухтысячных. Специалисты и эксперты разных направлений: психологи и физиогномисты насчитали по меньшей мере десять Путинов. У некоторых из них уже есть имена: «удмурт», «кучма» или «путешественник». Кто настоящий или, по крайней мере, где настоящий Путин – тоже загадка. Вполне возможно, что уже очень скоро один из этих мужчин окажется на скамье подсудимых в Гааге, тогда как остальные будут у кремлевской стены.

Путин увлекается Геббельсом и копирует Гитлера: придержится ли всей параллели

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