Несмотря на компромиссное решение между правительствами, граница между Украиной и Польшей заблокирована: в очереди три тысячи машины

Найдено решение, как разблокировать украинско-польскую границу, об этом заявляют наши чиновники. Речь идет о пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", где в очередях застряли сотни фур из-за забастовки польских перевозчиков. Они возмущены упрощенной процедурой пересечения для украинских грузов и штрафами за отсутствие разрешений, которые им угрожают в Украине, поэтому с сегодняшнего дня такие разрешения решили временно у них не требовать, говорится в ТСН.

Очередь уже двигается, но очень и очень медленно. О вчерашнем решении чиновников водители слышали, но, говорят, сегодня с утра ситуация не изменилась.

Большинство дальнобойщиков прибыли сюда еще четыре дня назад. Говорят, о забастовке не знали и были записаны именно в электронной очереди. За последние дни она просто замерла, там сейчас около трех тысяч машин. Со стороны Ягодина немалая живая очередь, автомобили припаркованы с обеих сторон, люди стоят здесь уже почти неделю.

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Забастовщики пропускают всего несколько автомобилей в час. За последнюю смену въехало и уехало лишь немногим более сотни автомобилей. Без проблем двигаются только фуры с гуманитарной помощью, опасным грузом, животными. Также беспрепятственно через пункт пропуска проезжают автобусы. "Ситуация напряженная и сложная, но мы надеемся, что сдвиг пошел и машины будут запускать", — говорит старшая инспектор "Укртрансбезпеки" Мария Сташук.

"Они пропускают только до 5 автомобилей на въезд в Украину. Это польский экспорт для нас и единичные на час товары сельско-хозяйственного”, — добавляет представитель Волынской таможни Валентина Черныш.

Ягодин – Дорогуск – это самый мощный пункт пропуска. За дни простоя, говорят дальнобойщики, они имеют большие убытки. Их просили ехать в другие пункты пропуска, которые поблизости, но и там образовались очереди. И водители, и перевозчики надеются на решение чиновников обеих стран.

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