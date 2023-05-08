23-летняя женщина инсценировала собственное похищение во избежание осуждения: за что ей было стыдно

Американка совершила решительный вызов, инсценировав собственное похищение, в попытке скрыть тот факт, что она не смогла окончить колледж.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Хлои Стейн из Пенсильвании была задержана 2 мая, и с тех пор ей было предъявлено обвинение в четырех правонарушениях, в частности ошибочную тревогу в орган общественной безопасности, ошибочное сообщение о ненарушении правонарушения, препятствование отправлению правосудия и хулиганство.

Это произошло после того, как 23-летняя девушка разработала хитрый план, чтобы скрыть свой стыд за то, что завалила колледж. 1 мая в 22:30 она уехала домой с работы, чтобы воплотить свои мысли в жизнь, рассказав своему парню, что ее остановил полицейский.

Встревоженный партнер сделал несколько попыток связаться с ней, но они не имели успеха. Ее исчезновение быстро вызвало беспокойство в семье, обнаружившей ее авто, брошенное на дороге.

Впоследствии она была объявлена пропавшей без вести, и были начаты поиски, в ходе которых над районом пролетел вертолет и были израсходованы десятки тысяч долларов.

Однако план Хлои провалился, когда полицейский штата Стив Лимани получил сообщение о том, что все не так, как казалось. Полиция обнаружила ее сейф в доме подруги в Жаннетт, примерно в 30 милях к юго-востоку от Питтсбурга, куда они доставили ее для допроса.

В участке бывшая студентка заявила, что ее похитил "неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции". Она утверждала, что преступник носил огнестрельное оружие и водил его несколькими местами в этом районе. Ее рассказ вызвал удивление, поскольку власти ранее получили звонок от официальных лиц Пенсильванского государственного университета, которые заявили, что она не была зачислена студенткой с 2018 года.

Лимани сказал: "Во время этого телефонного звонка мы узнали, что она не посещала колледж в течение довольно долгого времени — почти в тот момент, когда прошло больше года, возможно два — и выпускной был не за горами. Когда в ее истории стали появляться огромные дыры, Стейн решила признаться".

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В уголовном иске говорилось, что она "признала, что сфабриковала всю информацию, касающуюся инцидента". Лиман подтвердила, что придумала каждую деталь.

"Причиной тому был тот факт, что она так долго не ходила в колледж и, возможно, разочаровала людей", — добавил правоохранитель.

Стейн теперь предстанет перед окружным судьей 25 мая для предварительного слушания.

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