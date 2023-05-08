Скорпион ужалил женщину на борту самолета: чем все закончилось

Скорпион ужалил женщину в самолете Air India во время полета из Нагпура в Мумбаи.

Об этом пишет upi.com.

Полет произошел 23 апреля, говорится в заявлении авиакомпании, в котором он назван "чрезвычайно редким и досадным инцидентом".

Авиакомпания заявила, что ранее сталкивалась со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов.

Женщину лечили в медучреждении, а затем выписали.

"После приземления пассажирку осмотрел врач в аэропорту, после чего ей была оказана помощь в больнице и выписана. Наши официальные лица сопровождали пассажирку в больницу и оказывали всю поддержку до выписки", — сказал представитель Air India в интервью Asian News.

После того, как самолет приземлился в Мумбаи, официальные лица провели обыск всего самолета, наконец обнаружив скорпиона. Согласно протоколу, самолет Airbus A-319-100 был полностью продезинфицирован.

Напомним, недавно пилот самолета остроумно отреагировал на побежавшую вперед женщину, чтобы выйти первой. С его выходки хохотали все пассажиры.

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