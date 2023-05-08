Закрепились ли ВСУ в устье Днепра: в Силах обороны прокомментировали

На части Херсонщины враг сосредоточил основные усилия на ведении позиционной обороны.
На Таврическом направлении Херсонской области российская армия ведет позиционную оборону, чтобы не позволить закрепиться ВСУ на островах в устье Днепра.
Об этом сообщила медийная площадка Сил обороны "Military Media Center", которая координируется Минобороны Украины.
"На Таврическом направлении противник основные усилия сосредоточил на ведении позиционной обороны, предотвращении закрепления украинских войск на островах в устье Днепра, недопущены потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.
Напомним, в конце апреля аналитики Института изучения войны сообщили, что вооруженные силы Украины заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом свидетельствуют отчеты и геолокационные кадры от российских блоггеров.
Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подтверждения этой информации пока не предоставила. Она призвала к информационной тишине.
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