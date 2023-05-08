Какому знаку Зодиака повезет 9 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 мая?

День мощной негативной энергетики, которая испытывает людей на прочность, ставя их в непростые и неоднозначные ситуации. Главная опасность этого времени – возможность попасть под чужое влияние и поступить не так, как хотелось изначально, о чем впоследствии, возможно, придется пожалеть. Душевные переживания, в которых не будет недостатка в этот день, прекрасно "лечатся" физическими нагрузками, которые сегодня окажутся удачными. Принимая важное решение, необходимо ориентироваться на собственное чутье, а не на советы окружающих людей.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды сегодня позволяют делать то, от чего представителям других знаков настоятельно советуют воздержаться: им можно назначать романтические свидания – как с человеком, с которым они давно состоят в отношениях, так и с новым знакомым. Общение не только порадует, но и окажется весьма перспективным: возможно, давний партнер наконец-то отважится на предложение, которого от него давно ждут, а новый – будет совершенно очарован. Главное, не проявлять заносчивости и высокомерия – вряд ли такое поведение кому-то понравится.

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