Чулки: 10 интересных фактов

Один из самых эротичных и обольстительных предметов женского гардероба изначально предназначался… мужчинам. Изначально мужчины носили толстые вязаные носки, которые со временем трансформировались в чулки, которые тогда называли рейтузами – их в средние века вслед за арабами начали носить испанские военные. Вслед за мужчинами вязаные чулки облюбовали и женщины, оценив их тепло и удобство.

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Долгое время чулки вязали вручную. Первый станок, на котором можно было ткать их, изобрел в 1589 году английский священник Улья Ли. Если верить историкам, именно в то время на чулках впервые появился шов и уплотненная ступня.

"Туалет дамы"1742 год. Художник: Франсуа Буше. / Фото: Getty Images

Носить чулки не для утепления, а для соблазна женщины начали в XVIII веке с легкой руки фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур. Кружевные чулки, которые она носила, плели из тонких ниток, а их стоимость равнялась годовому доходу от всех поместий какого-нибудь графа, маркиза или герцога.

Женщина в чулках с металлической подвязкой 1920-е годы. / Фото: Getty Images

Пару веков чулки, даже очень красивые, были скрыты под широкими многослойными юбками, поэтому видеть их – разумеется, кроме нескольких избранных – не мог никто. На свет божий ноги в чулках появились в 20-х года ХХ века – магазины того времени, хозяева которых тонко чувствовали потребности покупательниц, были переполнены чулками разных цветов. Делали их тогда из хлопка, вискозы, фильдекоса (скрученного бумажного полотна, имеющего вид шелка) и собственно шелка и раскрашивали в самые разные цвета и оттенки, а также разрисовывали поперечными полосками, клетками и даже изображениями животных.

Женщина открывает коробку с чулками. 1930-е годы. / Фото: Getty Images

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В 1939 году произошла настоящая революция в технологии изготовления чулок – появилось новое синтетическое волокно нейлон, получившее свое названия от первых букв двух столиц – Нью-Йорка, на выставке в котором он и был впервые представлен, и Лондона. Изобретателем нейлона считается американский химик Уильям Карозерс. Первый вариант материала появился еще в 1930 году, но на его усовершенствование ушло семь лет – изначально нейлон плавился даже при не очень высокой температуре и от растворителей – например, жидкости для снятия лака. Карозерс не дожил до триумфа своего творения – он покончил с собой в 1937 году, причиной самоубийства ученого стала затяжная депрессия.

Иллюстрация Vogue 1934 год / Фото: Getty Images

Лозунг рекламной кампании звучал так: "Носить чулки из шелка, а не из нейлона, все равно что ездить на лошади, когда есть автомобиль", а появление нового материала связывали с такими вехами научно-технического прогресса, как изобретение радио, телефона и двигателя внутреннего сгорания. Мир сошел с ума – нейлоновые чулки сметали с прилавков в мгновение ока, только в первый день продаж было реализовано больше семидесяти тысяч пар. Женщины быстро оценили преимущества нового материала – нейлоновые чулки не вытягивались на коленях, на морщились, а плотно охватывали ногу.

Иллюстрация Vogue 1952 год. / Фото: Getty Images

На вопрос, что общего между нейлоновыми чулками и зубной щеткой, большинство из нас ответит: "Ничего!", и будет не прав. Такие разные по своему предназначению вещи роднит нейлон – щетину зубной щетки, как и чулки, после изобретения нейлона делали именно из него. Нейлон также "участвовал" в создании костюмов американских астронавтов, которые высадились на Луну 20 июля 1969 года. Из этого же материала был сделан и установленный на спутнике Земли американский флаг. Сегодня нейлон идет на одежду, производство ковров, леску для удочек, струны для музыкальных инструментов, хирургические нити, корзины для баскетбола и многое другое.

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Нейлоновые чулки обожали не только женщины, но и грабители банков – их натягивали на лицо и меняли таким образом внешность, что позволяло им оставаться неузнанными. Известен курьезный случай, когда один из них надел на голову чулок не после того, как вошел в здание банка, а до этого. Охранники просто не пустили горе-грабителя в помещение и тем самым спасли его от тюрьмы.

Женщина рисует стрелку на чулках. 1940-е годы. / Фото: Getty Images

Во время Второй мировой войны нейлоновые чулки стали дефицитом: прочное полотно власти США и Англии пустили на производство парашютов, тентов для грузовиков и палаток, поэтому в продаже нейлоновых чулок практически не было. Тогда женщины впервые научились рисовать на голых ногах "швы" от чулок при помощи карандаша для бровей. Впоследствии так делали девушки, которых бдительные швейцары не пускали без чулок в ресторан – сделанные карандашом "швы" создавали впечатление "одетых" ног.

Чулки от Hudson Hosiery. 1965 год. / Фото: Getty Images

Дефицит чулок поспособствовал появлению эпиляции: женщины, привыкшие к гладкости и шелковистости ног в чулках, не имея возможности их купить, сбривали лишнюю растительность, чтобы они были приятными на ощупь и сами по себе. После войны чулки снова появились в продаже, но привычка удалять волосы на ногах при помощи бритвы, а со временем и других средств осталась.

В 60-е годы ХХ века чулки из гардероба модниц на время вытеснили мини-юбки: носить под них чулки было неудобно – они все время норовили выглянуть наружу, поэтому срочно были изобретены колготки – с ними таких казусов не случалось.

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