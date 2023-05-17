"Путин отчаялся и решил отравить": экс-спичрайтер Кремля назвал 3 причины болезни Лукашенко

Одной из версий есть мнение, что Лукашенко действительно могли отравить: в Москве 9 мая или незадолго до этого.

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же появился на публике после шестидневного отсутствия, в Сети не утихают разговоры об ухудшении его состояния здоровья.

Российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов даже предположил, что Лукашенко могли отравить. Об этом передает "24 канал".

Галлямов назвал отношения между двумя диктаторами Путиным и Лукашенко лживыми.

Он называет три версии в истории с болезнью Лукашенко:

1.Самопровозглашенный президент просто заболел и в этом нет никакой политики.

2. Россияне пытались отравить его и после этого он заболел.

"Хотели отравить, потому что Путин отчаялся и не надеется, что ему удастся убедить Лукашенко открыть второй фронт", – предположил политолог.

3. "Дипломатическая болезнь".

"Путин нажал на Лукашенко, а он сказал: "Хорошо. Лечу и сейчас буду готовиться. Послезавтра наступаем", – отмечает Галлямов. Политолог убежден, что белорусский диктатор не хочет открыто вступать в войну, поэтому придумал еще один способ, чтобы этого избежать – симуляцию болезни.

Что с Лукашенко: последние новости

Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск и скрылся на 6 дней.

После этого стали распространяться слухи о резком ухудшении состояния здоровья Лукашенко.

В британском издании The Mirror написали, что белорусского диктатора могли отравить 9 мая в Москве.

Белорусская журналистка, главная редактор белорусского сайта "Хартия'97" Наталья Радина не согласилась с этим тезисом. Она считает, что смерть Лукашенко лишь дестабилизирует ситуацию в Беларуси, а потому невыгодна Путину.

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