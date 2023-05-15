Куда исчезал Лукашенко и почему у него нет двойников: ответ эксперта

Почти неделю Лукашенко не появлялся на публике: с 9 мая, когда участвовал в торжествах по случаю Дня победы в Москве. Именно тогда источники сообщали, что Лукашенко чувствует себя плохо, он не смог пройти несколько сот метров до места возложения цветов и его подвезли на автомобиле службы охраны. После этого он не остался на обед с Путиным и отбыл в аэропорт в сопровождении скорой машины. В Минске вопреки ожиданиям не произнес традиционную речь до 9 мая. Вместо него выступал министр обороны. А 14 мая он не появился на государственном празднике флага, герба и гимна Беларуси. Это дало основание слухам, что у Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко в эфире телемарафона рассказал, как получилось так, что у белорусского диктатора нет двойников.

Ситуация с двойниками очевидна: Лукашенко классический авторитарный лидер, который боится, что его просто снесут. Когда есть двойник, просто сносится не двойник и ставится на его место двойник. Это, пожалуй, ключевой риск, который даже позволит внутренним белорусским элитам его снести. В обществе ничего не поймут, потому что слышали, что Лукашенко болеет. Возможно, это повлияло как-то на голос, стал немного по-другому ходить .По-моему, вопрос, почему Лукашенко потащили на этот парад, сугубо внутренний для Путина, который просто сказал, что надо быть. Лукашенко не мог ему ничего противопоставить. Хотя, возможно, он пытался", — объяснил эксперт.

В России комментируют, что у Лукашенко есть проблемы со здоровьем. По словам Буряченко, это свидетельствует о том, что у него нет никакой субъектности, что он совершенно не контролирует ситуацию.

"Он, по сути, сейчас отдает власть РФ. Пока он жив, он будет иметь определенный ограниченный, но все равно уровень легитимности. Поэтому, на самом деле, очень трудно спрогнозировать, что будет после его теоретической смерти. Я думаю, что 100% нужно будет ждать массовых беспорядков и смены режима. Потенциал для этого есть. Захочет ли коллективный Запад вытянуть Беларусь из этих путинских лап? Такая нестабильность Беларуси может иметь последствия далеко за ее пределами, и очень серьезно повлиять на решения в России, Европе, Соединенных Штатах”, — подытожил эксперт.

Напомним, что в понедельник, 15 мая, белорусский диктатор впервые за шесть дней появился на публике: Лукашенко находится в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша ніва", Лукашенко мог подхватить какой-то вирус, возможно, COVID-19. Позже в этом же издание написали, что у самопровозглашенного президента может быть инфекционно-аллергический миокардит.

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