Что будет с режимом в Беларуси, если умрет Лукашенко – комментарий экс-работника СБУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко исчез с инормационного поля, после чего появились слухи о его болезни. Если Лукашенко умрет – КГБ Беларуси не сможет удержать его режим и начнутся массовые протесты.

Об этом в эфире Эспрессо заявил экс-работник СБУ Иван Ступак.

На публике Лукашенко не появляется пять дней. Кроме того, Лукашенко даже не явился на празднование Дня флага. Ступак отметил – многие считают, что президент РБ болен.

"КГБ (Комитет государственной безопасности) в Беларуси – это локальная сила. Однако, интересно, к примеру в Румынии: когда режим Чаушеску начал рваться по швам – за шесть дней режим упал, а президента расстреляли. А их спецслужба, которая была больше по размаху, чем КГБ, не смогла удержаться против массовых беспорядков. Если будут протесты среди белорусов, и если к ним еще и присоединятся воюющие сейчас за Украину люди из полка Кастуся Калиновского, то я уверен, что ситуация в Беларуси быстро изменится", – говорит Ступак.

Что известно о состоянии Лукашенко

На параде в Москве самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. После парада он срочно вернулся в Минск, пропустив обед у Путина.

В Минске Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью. После этого на несколько дней диктатор пропал с информационного поля.

Советник Тихановской Франак Вячорка прокомментировал состояние здоровья Лукашенко, заявив, что здоровье самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко уже не первый год плохое.

Напомним, после смерти Лукашенко Россия попытается навязывать свои сценарии. В случае смерти Лукашенко его соратники могут некоторое время скрывать этот факт.