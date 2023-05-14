Зеленский прибыл в Париж и рассказал о планах

Зеленский встретится с Макроном.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 14 мая, прибыл в Париж и анонсировал встречу с Эммануэлем Макроном.
Об этом украинский лидер сообщил в своих соцсетях.
"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — написал Владимир Зеленский.
Визиты Зеленского в Италию и Германию
В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Первыми украинского лидера "поздравили" истребители итальянских военно-воздушных сил, взявшие самолет президента Украины под свое сопровождение.
14 мая Зеленский был с официальным визитом в Германии, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
С иностранными лидерами Владимир Зеленский обсуждал вооружение и вопрос о передаче Украине западных истребителей. Также в Германии украинского лидера отметили премией Карла Великого.
Читайте также:
- Шольц сообщил о новом оружии для Украины: главные заявления канцлера Германии на брифинге с Зеленским
- "Он и раньше был как принцесса": Зеленский ответил, сядет ли за стол переговоров с Путиным
- В этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым.