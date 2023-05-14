Зеленский прибыл в Париж и рассказал о планах

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 14 мая, прибыл в Париж и анонсировал встречу с Эммануэлем Макроном.

Об этом украинский лидер сообщил в своих соцсетях.

"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", — написал Владимир Зеленский.

Визиты Зеленского в Италию и Германию

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Первыми украинского лидера "поздравили" истребители итальянских военно-воздушных сил, взявшие самолет президента Украины под свое сопровождение.

14 мая Зеленский был с официальным визитом в Германии, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

С иностранными лидерами Владимир Зеленский обсуждал вооружение и вопрос о передаче Украине западных истребителей. Также в Германии украинского лидера отметили премией Карла Великого.

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