Какому знаку Зодиака повезет 15 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 мая?

В этот день, несмотря на его будний статус, желательно отложить в сторону важные проекты – как профессионального, так и хозяйственного свойства. Если нет возможности взять отгул или устроить себе выходной каким-нибудь другим способом, нужно сосредоточиться на мелких и незначительных делах. К тому же нежелательно торопиться – в состоянии спешки можно наделать массу ошибок, которые впоследствии придется исправлять. Нежелательно делать важные шаги в личной жизни, тщательно их не обдумав – легкомыслие в таких вопросах неприемлемо.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам сегодня повезет увидеть по-настоящему вещий сон, который к тому же окажется произведением искусства в области кинематографии – это будет настоящий фильм со своей завязкой, кульминацией, прологом и эпилогом, а также прекрасными "исполнителями" главных ролей. Но главное даже не в том, что представители знака получат от "просмотра" настоящее удовольствие, они еще и узнают нечто важное о своей жизни или работе. Новые знания непременно нужно использовать в самое ближайшее время – они помогут с честью выйти из любой ситуации.

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