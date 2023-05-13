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Зеленского в Риме встречали истребители ВВС Италии (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1717
Время на прочтение
1 мин
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Зеленского в Риме встречали истребители ВВС Италии (видео)

Владимир Зеленский оценил, будет ли после контрнаступления восстановлен суверенитет Украины / Фото: Офис президента Украины

В целях безопасности самолет Зеленского сопровождали итальянские истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Рим с официальным визитом. Его "приветствовали" истребители военно-воздушных сил (ВВС) Италии.

Видео сопровождения опубликовал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров у себя в Instagram.

"Итальянские ВВС приветствуют президента Украины", – написал Никифоров.

Напомним, что в Риме Зеленский планирует встретиться с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, премьером Джорджей Мэлони и Папой Римским. Президента сопровождает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленского в Риме встретили истребители ВВС Италии

Зеленского в Риме встретили истребители ВВС Италии

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Дата публикации
Просмотры
1717
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