Зеленского в Риме встречали истребители ВВС Италии (видео)

В целях безопасности самолет Зеленского сопровождали итальянские истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Рим с официальным визитом. Его "приветствовали" истребители военно-воздушных сил (ВВС) Италии.
Видео сопровождения опубликовал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров у себя в Instagram.
"Итальянские ВВС приветствуют президента Украины", – написал Никифоров.
Напомним, что в Риме Зеленский планирует встретиться с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, премьером Джорджей Мэлони и Папой Римским. Президента сопровождает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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