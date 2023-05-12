Зеленский ввел еще один пакет санкций: кого они касаются

Под санкции попала собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов.

12 мая стало известно о ряде новых санкций для России. Позже президент Украины ввел еще один санкционный пакет, касающийся собственности российских компаний в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски", – отметил в сообщении президент Украины.

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Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против лиц, помогавших России контролировать завод "Запорожсталь".