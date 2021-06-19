Как изменить цвет гортензий

Если вы ищете привлекательный цветок для сада, то обратите внимание на необычные гортензии.

Гортензии - удивительные цветы, которые украсят сад и придадут ему некой сказочности, ведь их соцветия всегда очень объемные, пышные и яркие. Но также уникальность некоторых сортов этого растения заключается в том, что вы с легкостью можете контролировать их цвет и менять его.

Какие гортензии могут изменить цвет

Для начала стоит уточнить, что сортов этого растения существует очень много и менять окрас можно не всем. Например, белая древовидная крупнолистная гортензия не поменяет свой цвет, поэтому можете не тратить на это время.

Отлично поддаются перекрашиванию гортензии крупнолистные (садовые) голубого и розового окраса. Белоснежные сорта этого цветка тоже не меняют цвет. Растение обычно имеет пышные крупные бутоны и изумрудную зеленую листву с небольшими зубчиками. Соцветия таких гортензий достигают в диаметре 15-20 см.

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От чего зависит цвет

Изменение цвета гортензий зависит от кислотности почвы. По сути, цветок может расти в кислой, щелочной или нейтральной почве. Но лучше всего она себя чувствует именно в кислой. Проверить кислотность можно с помощью специальных тест-полосок, которые продаются в садовых магазинах. При реакции на параметры кислотности грунта они окрашиваются в разные цвета.

Измеряется кислотность в единицах рН. У кислого грунта показатель рН – от 6,4 и ниже, у нейтрального – он около 7, а у щелочного – от 7,4 и выше.

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Если возможности приобрести специальные индикаторы нет, то можно воспользоваться быстрым обычным "народным" способом: положить немного сухой земли в контейнер и полить уксусом. В зависимости от реакции, которая произойдет, и будет понятно какая кислотность у вашей земли.

И так, если больших пузырьков очень много - перед вами щелочная среда, если пузырьков много и они средние - кислотность нейтральная, а если вообще нет никаких реакций - почва кислая.

После определения полученных показателей можно понять, чем полить гортензию для изменения цвета.

Как покрасить гортензию

Процесс изменения цвета очень простой, но поддаются перекрашиванию только голубые и розовые соцветия. Их цвет можно сделать более ярким, перекрасить голубые цветы на розовые, а розовые на голубые, также можно сделать окрас радужным.

Лучше всего поддаются изменениям такие сорта: мася, блю вейв, бесконечное лето и Ренета Штейнигер.

Чтобы гортензия стала голубой:

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Для того, чтобы цветок приобрел ярко-голубой оттенок грунт, в котором он растет, должен быть кислым и иметь в составе алюминий. В щелочной почве алюминий не усваивается и для яркого голубого окраса цветка, ее нужно подкислять и добавлять спецсредства с ним. Если алюминий не добавлять, но подкислять грунт, то цветок станет бледно-голубого оттенка.

В цветочных магазинах можно приобрести спецсредства, которые будут способствовать перекрашиванию гортензии: алюмокалиевые квасцы, сульфат алюминия, коллоидная сера, а также другие более дорогие препараты. Как их использовать всегда написано на упаковке.

Если грунт недостаточно кислый, то существуют абсолютно копеечные способы его подкислить:

Лимонная кислота - разведите 1 столовую ложку на 10 литров воды и полейте растение. На листья лить не нужно. Поливайте несколько раз в сезон.

Уксус - на 1 ведро воды развести 100 мл. Поливать цветок два раза в месяц.

Также почву можно подкислять мульчируя приствольную область растения хвойными опилками, хвойным опадом, хвойной корой или кислым торфом.

Чтобы гортензия стала розовой:

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Если же вы хотите, чтобы ваша гортензия приобрела ярко-розовый цвет, то нужно наоборот понизить кислотность грунта, сделать ее нейтральной. Для этого на него несколько раз в сезон стоит добавить доломит, мел или известь. Также можно добавлять фосфор.

Но не нужно халатно относиться к этому процессу, ведь гортензия хоть и не прихотливое растение, но любит кислый грунт и если почва становится слишком щелочной, то растение может перестать цвести и заболеть хлорозом. Поэтому следите, чтобы рН почвы не превышал показатель 7.

Когда перекрашивать

Лучше всего начинать удобрять растение, когда оно закладывает соцветия. Процесс изменения окраса занимает приблизительно две недели, поэтому если поливать алюминием или повышать щелочность земли раньше, то у вас, скорее всего, ничего не получится. В другом случаи изменят цвет те соцветия, которые распустятся значительно позже.

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