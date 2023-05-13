В центре Москвы вспыхнул пожар: горит гостиница «Интерконтиненталь»

В центре Москвы произошел пожар — горит гостиница "Интерконтиненталь".

Об этом пишут Телеграмм-каналы Baza и 112.

На обнародованном видео видно, что над российской столицей виднеется густой черный дым, поднявшийся на несколько метров.

"В центре Москвы горит гостиница "Интерконтиненталь" на улице Тверской. Очевидцы сообщают, что из здания валит дым", — говорится в сообщении.

О причинах пожара не сообщается.

Напомним, ночью против 12 мая в российской столице Москве произошел сильный пожар. Сообщают, что загорелось на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

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